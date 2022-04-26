«Газпром» не подтвердил информацию о приостановке поставок газа в Польшу

«Газпром» не подтвердил приостановку поставок газа РФ в Польшу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя холдинга Сергея Куприянова.

Таким образом, в компании опровергли распространенную во вторник польскими СМИ информацию, что поставки российского газа в Польшу остановлены.

Ранее представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Варшава не готова соглашаться на оплату российского газа рублями.

