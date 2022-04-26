СМИ: Россия остановила поставки газа в Польшу
26 апреля 202217:55
Поставки российского газа в Польшу остановлены, сообщает ТАСС со ссылкой на польские СМИ.
Ранее представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Варшава не готова соглашаться на оплату российского газа рублями.
По его словам, Польша готова к отказу от поставок российского газа «в любой момент».
По данным «Коммерсанта», подземные хранилища газа (ПХГ) Польши заполнены сейчас на 80%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 107 / сут.
Умерли
375 тыс.+176 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 899 / сут.
- Первого фигуранта дела о покушении на телеведущего Соловьёва отправили в СИЗО
- Минобороны РФ обвинило Британию в провоцировании Украины на удары по России
- Лавров заявил, что в международных отношениях наступил момент истины
- Великобритания обновила санкционный список по России
- Путин предложил ежегодно увеличивать расходы на спорт в регионах
- СМИ: Россия остановила поставки газа в Польшу
- Zara опровергла информацию об открытии российских магазинов
- Путин рассказал Эрдогану о ситуации на Украине
- Патрушев не исключил распада Украины на несколько стран
- Россию лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года
26 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru