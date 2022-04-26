СМИ: Россия остановила поставки газа в Польшу

Поставки российского газа в Польшу остановлены, сообщает ТАСС со ссылкой на польские СМИ.

Ранее представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Варшава не готова соглашаться на оплату российского газа рублями.

По его словам, Польша готова к отказу от поставок российского газа «в любой момент».

По данным «Коммерсанта», подземные хранилища газа (ПХГ) Польши заполнены сейчас на 80%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаРоссийский ГазГаз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры