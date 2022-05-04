Алишер Усманов намерен опротестовать в суде включение его в санкционные списки

Российский миллиардер Алишер Усманов подал иск в Европейский суд, бизнесмен намерен опротестовать свое включение в санкционный список ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Великобритания ввела санкции против Усманова и Шувалова

Там уточнили, что иск бизнесмена был подан 29 апреля. Усманов требует отмены решения Совета ЕС о введении в его отношении ограничительных мер и приостановку исполнения запретительных мер до вынесения судебного решения.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил российским олигархам конфисковать их имущество - яхты, виллы и частные самолеты - и «расследовать преступления», якобы совершенные ими. Кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Байден специально угрожает изъятием имущества у российских олигархов, чтобы надавить на Россию и повлиять на ход военной операции на Украине, однако никаких законных оснований для этого у него нет.


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