Великобритания ввела санкции против Усманова и Шувалова

Власти Великобритании объявили о санкциях против миллиардера Алишера Усманова и бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова. Об этом сообщает ВВС.

В соответствии с новыми ограничениями правительства Великобритании их активы будут заморожены, и им будет запрещено въезжать в Великобританию. Британским гражданам и предприятиям не разрешат вести с ними какой-либо бизнес.

«Мы не остановимся на этом — наша цель — вывести из строя российскую экономику и заморить голодом военную машину Путина», - приводит BBC слова министра иностранных дел Лиз Трусс.

Санкции против российских представителей властей и миллиардеров вводятся в связи с военными действиями РФ на Украине, которые начались 24 февраля.

