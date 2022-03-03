Великобритания ввела санкции против Усманова и Шувалова
Власти Великобритании объявили о санкциях против миллиардера Алишера Усманова и бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова. Об этом сообщает ВВС.
В соответствии с новыми ограничениями правительства Великобритании их активы будут заморожены, и им будет запрещено въезжать в Великобританию. Британским гражданам и предприятиям не разрешат вести с ними какой-либо бизнес.
«Мы не остановимся на этом — наша цель — вывести из строя российскую экономику и заморить голодом военную машину Путина», - приводит BBC слова министра иностранных дел Лиз Трусс.
Санкции против российских представителей властей и миллиардеров вводятся в связи с военными действиями РФ на Украине, которые начались 24 февраля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru