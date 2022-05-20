Песков: Россия не намерена бесплатно поставлять газ в Европу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет бесплатно никому ничего поставлять, сообщает РИА Новости.
На просьбу прокомментировать заявление финской компании Gasum о возможном прекращении поставок российского газа он ответил, что в Кремле не располагают информацией обо всех компаниях, с которыми «Газпром» заключил контракты.
«По деталям нужно спрашивать, конечно же, в «Газпроме». Но, очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», — заключил он.
Ранее финская компания Gasum заявила, что получила уведомление от «Газпром экспорт» и ожидает прекращения поставок природного газа из России 21 мая, сообщает RT.
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