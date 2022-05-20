В Еврокомиссии назвали «ненормальным» решение платить за российский газ в рублях

Платить за поставки природного газа из России в рублях «ненормально», Европа должна оплачивать топливо в евро. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс в беседе с порталом эстонского телерадиовещания ERR.

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Политик отметил, что ряд крупных европейских газовых компаний открыли счета в «Газпромбанке», посредством которых платежи в евро конвертируются в российскую валюту.

«Это ненормально. Договоры очень четкие, договоры говорят о евро и долларах. Это нормально, но не рубли», — считает Тиммерманс

Кроме того, вице-президент ЕК указал, что российский Центробанк находится под санкциями, пишет RT. По мнению Тиммерманса, Москва старается удержать регулятор на плаву иностранной валютой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазРубльЕврокомиссия
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