В Еврокомиссии назвали «ненормальным» решение платить за российский газ в рублях
Платить за поставки природного газа из России в рублях «ненормально», Европа должна оплачивать топливо в евро. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс в беседе с порталом эстонского телерадиовещания ERR.
Политик отметил, что ряд крупных европейских газовых компаний открыли счета в «Газпромбанке», посредством которых платежи в евро конвертируются в российскую валюту.
«Это ненормально. Договоры очень четкие, договоры говорят о евро и долларах. Это нормально, но не рубли», — считает Тиммерманс
Кроме того, вице-президент ЕК указал, что российский Центробанк находится под санкциями, пишет RT. По мнению Тиммерманса, Москва старается удержать регулятор на плаву иностранной валютой.
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