В Еврокомиссии назвали «ненормальным» решение платить за российский газ в рублях

Политик отметил, что ряд крупных европейских газовых компаний открыли счета в «Газпромбанке», посредством которых платежи в евро конвертируются в российскую валюту.

«Это ненормально. Договоры очень четкие, договоры говорят о евро и долларах. Это нормально, но не рубли», — считает Тиммерманс

Кроме того, вице-президент ЕК указал, что российский Центробанк находится под санкциями, пишет RT. По мнению Тиммерманса, Москва старается удержать регулятор на плаву иностранной валютой.

