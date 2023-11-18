Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB»

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Об этом заявили в пресс-службе министерства национальной экономики республики.

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Отмечается, что основные факторы, которые поддерживают рейтинг страны — сильная фискальная позиция и значительные внешние резервы, доказавшие устойчивость к внешним шокам.

«По мнению аналитиков, применение новых бюджетных правил будет способствовать повышению устойчивости государственных финансов. Меры по дальнейшей диверсификации экономики и экспортных маршрутов будут положительно влиять на развитие страны», — приводит сообщение ТАСС.

Fitch также отмечает стабильные перспективы по росту экономики,тренд на снижение инфляции и долларизации, низкий риск вторичных санкций для Казахстана.

Ранее агентство Moody’s улучшило прогноз рейтинга Италии с негативного на стабильный.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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