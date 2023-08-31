СМИ: Казахстан продолжает закупать танкеры для перевозки нефти в обход России

Казахстан продолжает закупать танкеры, чтобы перевозить нефть в обход России, пишет Bloomberg.

Bloomberg: западные компании покупают нефть из РФ выше потолка цен

Уточняется, что для поставок через Каспий подразделение казахстанской госкомпании «Казмунайгаз» уже приобрело два небольших судна.

В планах у страны купить ещё два нефтеналивных танкера, рассказал замминистра энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

Ранее лидер партии Франции «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что в июле российская нефть торговалась выше потолка цен, установленного на уровне $60 за баррель, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Михайлов
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