СМИ: Казахстан продолжает закупать танкеры для перевозки нефти в обход России
Казахстан продолжает закупать танкеры, чтобы перевозить нефть в обход России, пишет Bloomberg.
Уточняется, что для поставок через Каспий подразделение казахстанской госкомпании «Казмунайгаз» уже приобрело два небольших судна.
В планах у страны купить ещё два нефтеналивных танкера, рассказал замминистра энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
Ранее лидер партии Франции «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что в июле российская нефть торговалась выше потолка цен, установленного на уровне $60 за баррель, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru