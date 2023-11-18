Moody's повысило прогноз рейтинга Италии до стабильного
Рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз Италии с негативного на стабильный. Заявление об этом опубликовано на сайте организации.
«Moody's сегодня подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента правительства Италии в национальной и иностранной валюте и приоритетные необеспеченные рейтинги на уровне Baa3», — говорится в сообщении.
Решение связано со стабилизацией перспектив экономических возможностей Италии, положением банковского сектора страны, динамикой государственного долга.
Ранее Moody’s изменило прогноз по рейтингам правительства США со стабильного на негативный, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru