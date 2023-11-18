Moody's повысило прогноз рейтинга Италии до стабильного

«Moody's сегодня подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента правительства Италии в национальной и иностранной валюте и приоритетные необеспеченные рейтинги на уровне Baa3», — говорится в сообщении.

Решение связано со стабилизацией перспектив экономических возможностей Италии, положением банковского сектора страны, динамикой государственного долга.

Ранее Moody’s изменило прогноз по рейтингам правительства США со стабильного на негативный, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

