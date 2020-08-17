«Аэрофлот» рассчитывает на возобновление полетов в ЕС в этом году
Глава авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил, что рассчитывает на возобновление полетов из России в страны Евросоюза уже в этом году.
Он напомнил, что многие страны ЕС до сих пор не пускают российских туристов. Однако, по его словам, раз в две недели ЕС пересматривает свою позицию по допуску граждан третьих стран в свои границы.
"Есть надежда, что всё-таки нас пустят", - сказал Савельев в эфире "России 24".
Ранее Евросоюз сократил с 11 до 10 список стран, для которых открыты внешние границы сообщества. Из списка исключили Марокко. В список стран, которые могут въехать на территорию союза, значатся Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия, Уругвай.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru