«Аэрофлот» рассчитывает на возобновление полетов в ЕС в этом году

Глава авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил, что рассчитывает на возобновление полетов из России в страны Евросоюза уже в этом году.

Он напомнил, что многие страны ЕС до сих пор не пускают российских туристов. Однако, по его словам, раз в две недели ЕС пересматривает свою позицию по допуску граждан третьих стран в свои границы.