«Аэрофлот» рассчитывает на возобновление полетов в ЕС в этом году

Глава авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил, что рассчитывает на возобновление полетов из России в страны Евросоюза уже в этом году.

Он напомнил, что многие страны ЕС до сих пор не пускают российских туристов. Однако, по его словам, раз в две недели ЕС пересматривает свою позицию по допуску граждан третьих стран в свои границы.

Россиянам открыли Черногорию

"Есть надежда, что всё-таки нас пустят", - сказал Савельев в эфире "России 24".

Ранее Евросоюз сократил с 11 до 10 список стран, для которых открыты внешние границы сообщества. Из списка исключили Марокко. В список стран, которые могут въехать на территорию союза, значатся Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия, Уругвай.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ПолетыАэрофлотКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры