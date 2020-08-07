ЕС сократил до 10 перечень стран, для которых открыты границы
Евросоюз сократил с 11 до 10 список стран, для которых открыты внешние границы сообщества. Об этом сообщает ТАСС.
Из списка было исключено Марокко. Соответствующее решение принял Совет ЕС. Оно вступает в силу 8 августа.
В список стран, которые могут въехать на территорию союза, значатся Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия, Уругвай.
Напомним, внешние границы стран были закрыты из-за пандемии коронавируса.
Отметим, что открыть свои границы для россиян готовы пока только две европейские страны. О таком намерении заявили Хорватия и Мальта. А с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. Источники СМИ утверждали, что возможно открытие авиасообщения с ОАЭ, Мальдивами и Южной Кореей.
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