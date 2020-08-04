Россиянам открыли Черногорию

Власти Черногории включили Россию в список стран, граждане которых смогут въезжать безо всяких дополнительных условий, связанных с коронавирусом. Это так называемый «зеленый список», в который до сего дня входили 11 стран ЕС, Норвегия и Швейцария. Во второй список, «желтый», включены Босния и Герцеговина, Албания, Косово и Метохия, Израиль, Канада и Сингапур. Туристам оттуда для въезда в Черногорию необходимо представить отрицательный тест на COVID-19, сделанный максимум за 48 часов до прилета. Россиянам этого делать не придется.

Сама Черногория относительно легко пережила пандемию коронавируса: в стране выявлено чуть более 3300 случаев заболевания, летальных исходов 52. Относительно – потому, что зависимость страны и ее граждан от туризма весьма велика. А в этом сезоне туристов на 90% меньше, на пляжах – только местные. Из-за отсутствия туристов остается закрытой и половина гостиничного фонда. Объявление об открытии границ Черногории для россиян еще не означает возможность незамедлительно отправиться туда на отдых. Официально авиасообщение между Россией и Черногорией пока не открыто.

Между тем, уже открытая Турция, по признанию Российского союза туриндустрии, пока не пользуется у россиян той популярностью, которую хотела бы видеть принимающая сторона. Как заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, спрос тормозится из-за опасений туристов попасть в обсерватор по прибытии в страну и необходимости сдавать анализ по возвращении в Россию. По ее словам, «россияне опасаются, что у них обнаружат повышенную температуру, и тогда придется провести время в обсерваторе. Брать справки по возвращении домой тоже мало кому хочется. Это - время, деньги, неудобства. Людям не хочется связывать отдых с хлопотами», - заявила собеседница агентства. По-настоящему массового спроса на поездки в Турцию не будет, пока не будут предприняты шаги по прояснению и упрощению условий въезда, - указала г-жа Тюрина.

Поездка на отдых в Турцию хоть и не требует справки об отсутствии COVID-19, однако обуславливается для граждан России рядом условий, некоторые из которых действительно противоречат самому понятию отдыха. Так, если на рейсе выявляется человек с симптомами коронавируса, ему проведут бесплатный экспресс-тест и в случае положительного результата направят в клинику, где его лечение покроет заранее приобретенная страховка. Соседям больного пассажира также предложат пройти бесплатное тестирование, но автоматически в обсерватор их направлять не будут. А по возвращении в Россию все пассажиры должны пройти тест на коронавирус, предварительно заполнив анкету на портале госуслуг не позднее времени регистрации на рейс. И, уже вернувшись в Россию, в течение трех дней необходимо пройти тест на коронавирус и разместить его результаты на портале госуслуг.

Первые туристы из России уже прибыли в турецкий Стамбул. Никто из них в госпиталь или обсерватор направлен не был.

