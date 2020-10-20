Ломидзе: российские туристы готовы ехать в любую страну
Исполнительный директор АТОР в разговоре с НСН отметила, что открытие границ вдохновляет россиян на поездки в любые страны.
Закрытие границ не является эффективным средством в борьбе с коронавирусом. Такого мнения придерживается зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН отметила, что россияне готовы к поездках во все доступные страны.
«Это не менее важное событие. Видимо, он не один придерживается такой точки зрения, потому что буквально с начала октября произошло несколько событий, подтверждающих это. В частности, Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией и увеличивает частоту рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы. Это тоже вдохновило наших туристов, которые готовы немедленно отправиться в любую страну, даже если она не является туристическим центром. Я имею в виду, к примеру, Сербию. И даже то, что открытие с Японией пока не дает возможности путешествовать туристам, так как туда пока могут отправиться только люди, которые связаны семейными узами, кто едет на обучение или лечение, россияне все равно на низком старте», – сказала она.
Кроме того, Ломидзе в эксклюзивном интервью НСН выразила уверенность, что количество туристов в Крыму в минувшем сентябре говорит об успешном бархатном туристическом сезоне.
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