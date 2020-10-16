Число рейсов «Аэрофлота» сократилось в сентябре на 40%
Авиакомпании «Победа», «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора», входящие в группу компаний «Аэрофлот», снизили в сентябре пассажиропоток на 39,9%. При этом «Победа» перевезла на 17,8% больше пассажиров, чем годом ранее. сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой сообщение компании.
Отмечается, что общее число человек, воспользовавшихся услугами компании, составило 3,4 миллиона, при этом показатели перелетов внутри страны сопоставимы с прежними уровнями за 2019 год.
В целом с начала года компания перевезла 23,06 миллионов человек. Это на 50,7% ниже показателей предыдущего года.
В «Аэрофлот» добавили, что ожидают восстановление пассажирооборота по мере открытия границ в зарубежные страны.
Ранее сообщалось, что Евросоюз оставил Россию в списке стран, гражданам которых запрещен въезд в Шенгнескую зону. Сейчас россияне могут полететь в четыре европейские страны – Великобританию, Швейцарию, Сербию и Белоруссию.
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