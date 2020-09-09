Адвокат назвал возможное наказание для замглавы Минэнерго РФ

Адвокат рассказал НСН, почему вину чиновника в краже 603 млн рублей будет сложно доказать.

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в мошенничестве заместителю министра энергетики РФ Анатолию Тихонову, а также его заместителю Роману Рыжкову и вице-президентам АО «Ланит» Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову. В сообщении ведомства говорится, что установлена их причастность к хищению 603 миллионов рублей. Средства были выделены Российскому энергетическому агентству для создания информационной системы. Следствие также сообщило, что Тихонов пытался скрыться от правосудия, часто меняя автомобили и места проживания в Москве. Оно намерено просить суд о заключении подозреваемых под стражу.

По данным члена ОНК Москвы Марины Литвинович, замминистра энергетики не признал вину. Такую позицию обвиняемых адвокат Игорь Трунов в эфире НСН назвал совершенно верной.

«Ну и правильно делает, что не признает свою вину», - заявил юрист, добавив, что признание вины возможно на любом этапе как следствия, так и судебного разбирательства. Самое лучшее - признавать свою вину на «последнем слове».

Замминистра энергетики РФ задержан по подозрению в мошенничестве

В данном случае доказать причастность к мошенничеству чиновника, занимающего столь высокий пост, будет чрезвычайно трудно.

«Сейчас, когда на него распространяется презумпция невиновности, следствие должно скрупулезно собрать все факты его виновности. Он грамотный человек, с хорошим образованием, сделал серьезную карьеру. Не думаю, что это тривиальное преступление, которое легко доказать. Там огромное количество вопросов и не все так однозначно, как обычно заявляет СК, имея шапкозакидательские настроения.

Когда дело доходит до суда, половина «доказательств» рассыпается и начинается старая история: давление через СИЗО, через сделку со следствием, какими-то отдельными фигурантами, какими-то липовыми свидетелями. Дальше начинается веселей. Поэтому победные реляции СК нужно всегда делить на определенное число и не всегда пополам, конечно», - сказал Трунов.

По словам адвоката, Тихонову может грозить до 10 лет ограничения свободы.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Игорь ТруновМошенничество
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры