Адвокат назвал возможное наказание для замглавы Минэнерго РФ
Адвокат рассказал НСН, почему вину чиновника в краже 603 млн рублей будет сложно доказать.
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в мошенничестве заместителю министра энергетики РФ Анатолию Тихонову, а также его заместителю Роману Рыжкову и вице-президентам АО «Ланит» Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову. В сообщении ведомства говорится, что установлена их причастность к хищению 603 миллионов рублей. Средства были выделены Российскому энергетическому агентству для создания информационной системы. Следствие также сообщило, что Тихонов пытался скрыться от правосудия, часто меняя автомобили и места проживания в Москве. Оно намерено просить суд о заключении подозреваемых под стражу.
По данным члена ОНК Москвы Марины Литвинович, замминистра энергетики не признал вину. Такую позицию обвиняемых адвокат Игорь Трунов в эфире НСН назвал совершенно верной.
«Ну и правильно делает, что не признает свою вину», - заявил юрист, добавив, что признание вины возможно на любом этапе как следствия, так и судебного разбирательства. Самое лучшее - признавать свою вину на «последнем слове».
В данном случае доказать причастность к мошенничеству чиновника, занимающего столь высокий пост, будет чрезвычайно трудно.
«Сейчас, когда на него распространяется презумпция невиновности, следствие должно скрупулезно собрать все факты его виновности. Он грамотный человек, с хорошим образованием, сделал серьезную карьеру. Не думаю, что это тривиальное преступление, которое легко доказать. Там огромное количество вопросов и не все так однозначно, как обычно заявляет СК, имея шапкозакидательские настроения.
Когда дело доходит до суда, половина «доказательств» рассыпается и начинается старая история: давление через СИЗО, через сделку со следствием, какими-то отдельными фигурантами, какими-то липовыми свидетелями. Дальше начинается веселей. Поэтому победные реляции СК нужно всегда делить на определенное число и не всегда пополам, конечно», - сказал Трунов.
По словам адвоката, Тихонову может грозить до 10 лет ограничения свободы.
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