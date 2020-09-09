Адвокат назвал возможное наказание для замглавы Минэнерго РФ

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в мошенничестве заместителю министра энергетики РФ Анатолию Тихонову, а также его заместителю Роману Рыжкову и вице-президентам АО «Ланит» Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову. В сообщении ведомства говорится, что установлена их причастность к хищению 603 миллионов рублей. Средства были выделены Российскому энергетическому агентству для создания информационной системы. Следствие также сообщило, что Тихонов пытался скрыться от правосудия, часто меняя автомобили и места проживания в Москве. Оно намерено просить суд о заключении подозреваемых под стражу.

По данным члена ОНК Москвы Марины Литвинович, замминистра энергетики не признал вину. Такую позицию обвиняемых адвокат Игорь Трунов в эфире НСН назвал совершенно верной.

«Ну и правильно делает, что не признает свою вину», - заявил юрист, добавив, что признание вины возможно на любом этапе как следствия, так и судебного разбирательства. Самое лучшее - признавать свою вину на «последнем слове».