Замминистра энергетики РФ задержан по подозрению в мошенничестве
После обысков в Минэнерго РФ следователи задержали заместителя министра Анатолия Тихонова. Об этом пишет ТАСС, подчеркивая, что его подозревают в мошенничестве.
«С Тихоновым с утра проводятся следственные действия. Он задержан по подозрению в хищениях путем мошенничества в крупном размере», — сообщает источник.
В свою очередь, «Коммерсантъ» пишет, что обыски также проводились у заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) министерства Игоря Кожуховского.
По версии следователей, крупные хищения были совершены во время реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, на которые из бюджета Минэнерго выделили 968 миллионов рублей, часть из которых и была похищена, отмечает Ura.ru.
Между тем, в конце августа стало известно, что экс-гендиректору одного из крупнейших предприятий космической отрасли России РКК «Энергия» Владимиру Солнцеву предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.
Солнцев, а также гендиректор ФГУП «НПП "Исток"», разработчик и производитель СВЧ-электроники для комплексов связи Александр Борисов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее «Роскосмос» сообщил, что в отношении Солнцева и других бывших менеджеров РКК ведется расследование. Речь идет о действиях фигурантов дела в 2018 году.
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