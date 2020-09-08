Замминистра энергетики РФ задержан по подозрению в мошенничестве

После обысков в Минэнерго РФ следователи задержали заместителя министра Анатолия Тихонова. Об этом пишет ТАСС, подчеркивая, что его подозревают в мошенничестве.

«С Тихоновым с утра проводятся следственные действия. Он задержан по подозрению в хищениях путем мошенничества в крупном размере», — сообщает источник.

В свою очередь, «Коммерсантъ» пишет, что обыски также проводились у заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) министерства Игоря Кожуховского.

По версии следователей, крупные хищения были совершены во время реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, на которые из бюджета Минэнерго выделили 968 миллионов рублей, часть из которых и была похищена, отмечает Ura.ru.