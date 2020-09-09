СК обвинил замглавы Минэнерго в причастности к хищению 603 млн рублей
Следственный комитет России предъявил обвинение в мошенничестве заместителю министра энергетики РФ Анатолию Тихонову, его заместителю Роману Рыжкову и вице-президентам АО «Ланит» Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову.
Как говорится в сообщении СК, установлена из причастность к хищению 603 миллионов рублей. Эти средства были выделены Российскому энергетическому агентству для создания информационной системы.
По данным следствия, Тихонов пытался скрыться от правосудия, «многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы».
В ближайшее время следствие запросит санкцию суда на заключение обвиняемых под стражу.
По данным члена ОНК Москвы Марины Литвинович, Тихонов не признал вину, передаёт RT.
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