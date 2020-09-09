СК обвинил замглавы Минэнерго в причастности к хищению 603 млн рублей

Следственный комитет России предъявил обвинение в мошенничестве заместителю министра энергетики РФ Анатолию Тихонову, его заместителю Роману Рыжкову и вице-президентам АО «Ланит» Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову.

Как говорится в сообщении СК, установлена из причастность к хищению 603 миллионов рублей. Эти средства были выделены Российскому энергетическому агентству для создания информационной системы.

По данным следствия, Тихонов пытался скрыться от правосудия, «многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы».

В ближайшее время следствие запросит санкцию суда на заключение обвиняемых под стражу.

По данным члена ОНК Москвы Марины Литвинович, Тихонов не признал вину, передаёт RT.

