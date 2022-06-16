«Абсолютно незаконно!» X5 Group обвинили в нелегальной сделке из-за новых «Перекрестков»

Накануне сообщалось, что ретейлер X5 Group, управляющий торговыми сетями «Пятерочка» и «Перекресток», купит 15 супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге у финского холдинга SOK Retail Int. Почти все магазины интегрируют в сеть «Перекресток».

«Это абсолютно незаконно. Это нарушает ключевой закон о регулировании потребительского рынка, в котором четко прописано, что доля игрока не может быть в регионе больше 25%. У X5 Group четыре года назад была достигнута доля, превышающая 25% рынка. В соответствии с законом о торговле, им было запрещено открывать новые магазины. Но несмотря на то, что это им было запрещено, регулярно, каждый год у них прибавлялось количество магазинов в Северо-Западном регионе и, в частности, в Санкт-Петербурге. На текущий момент это является грубейшим нарушением закона потребительского рынка», - сказал Федяков.