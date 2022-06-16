«Абсолютно незаконно!» X5 Group обвинили в нелегальной сделке из-за новых «Перекрестков»
Ретейлер уже давно превысил допустимую долю присутствия на рынке, ему запрещено открывать новые магазины, отметил в эфире НСН Иван Федяков.
Если ретейлер X5 Group после покупки 15 финских супермаркетов Prisma превратит их в магазины «Перекресток», то это будет грубейшим нарушением законов потребительского рынка, заявил гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что ретейлер X5 Group, управляющий торговыми сетями «Пятерочка» и «Перекресток», купит 15 супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге у финского холдинга SOK Retail Int. Почти все магазины интегрируют в сеть «Перекресток».
«Это абсолютно незаконно. Это нарушает ключевой закон о регулировании потребительского рынка, в котором четко прописано, что доля игрока не может быть в регионе больше 25%. У X5 Group четыре года назад была достигнута доля, превышающая 25% рынка. В соответствии с законом о торговле, им было запрещено открывать новые магазины. Но несмотря на то, что это им было запрещено, регулярно, каждый год у них прибавлялось количество магазинов в Северо-Западном регионе и, в частности, в Санкт-Петербурге. На текущий момент это является грубейшим нарушением закона потребительского рынка», - сказал Федяков.
По его словам, за счет сделки российский ретейлер только укрепит свое монопольное положение на рынке Петербурга.
«Для X5 Group эта сделка категорически выгодна. Они занимают монопольное положение на рынке Петербурга, а за счет этой сделки они свое положение укрепят. X5 Group смогут целиком и полностью контролировать производителей и поставщиков продуктов питания, навязывая им требования и условия. От этой сделки X5 Group выигрывает очень много, в первую очередь усилением своей рыночной позиции. Но при этом это все приведет к банкротству большого количества поставщиков и производителей продуктов питания в Северо-Западном регионе. Их и так не много в Петербурге оставалось, но будет еще меньше», - указал Федяков.
Также он рассказал, что выручка X5 Group увеличится в Петербурге за счет сделки на 10-15%. При этом, подчеркнул Федяков, просматривается явная дискриминация одной из сторон рынка.
«В дальнейшем выручка у X5 Group кончено же увеличится. В Санкт-Петербурге у него под 500 магазинов, прибавится еще 15. Кажется, что не так много. Но тут нужно учитывать, что дан сигнал производителям и поставщикам. Он однозначно показывает: государство на стороне крупных федеральных сетей. Таким образом, производители свое место в этом рынке должны понять. Кто не понял – мне их жаль. Это крупноформатные магазины, «Перекрестки» находятся в знаковых местах, крупных торговых центрах. Можно оценить, что выручка X5 Group в Петербурге может увеличиться за счет сделки на 10-15%. А доля прирастет еще на 3-4% относительно рынка. Самое главное, что допущена дискриминация одной из сторон рынка», - резюмировал Федяков.
Так, под управление X5 переходят права и обязательства юридического лица (за исключением прав на товарные знаки Prisma), которое ранее осуществляло операционную деятельность торговой сети Prisma в Санкт-Петербурге, состоящей из 15 магазинов. Работа супермаркетов возобновится до середины июля после завершения необходимых юридических действий, минимального ребрендинга, а также заполнения магазинов товарным запасом X5.
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