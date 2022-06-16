«Абсолютно незаконно!» X5 Group обвинили в нелегальной сделке из-за новых «Перекрестков»

Ретейлер уже давно превысил допустимую долю присутствия на рынке, ему запрещено открывать новые магазины, отметил в эфире НСН Иван Федяков. 

Если ретейлер X5 Group после покупки 15 финских супермаркетов Prisma превратит их в магазины «Перекресток», то это будет грубейшим нарушением законов потребительского рынка, заявил гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне сообщалось, что ретейлер X5 Group, управляющий торговыми сетями «Пятерочка» и «Перекресток», купит 15 супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге у финского холдинга SOK Retail Int. Почти все магазины интегрируют в сеть «Перекресток».

«Это абсолютно незаконно. Это нарушает ключевой закон о регулировании потребительского рынка, в котором четко прописано, что доля игрока не может быть в регионе больше 25%. У X5 Group четыре года назад была достигнута доля, превышающая 25% рынка. В соответствии с законом о торговле, им было запрещено открывать новые магазины. Но несмотря на то, что это им было запрещено, регулярно, каждый год у них прибавлялось количество магазинов в Северо-Западном регионе и, в частности, в Санкт-Петербурге. На текущий момент это является грубейшим нарушением закона потребительского рынка», - сказал Федяков.

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По его словам, за счет сделки российский ретейлер только укрепит свое монопольное положение на рынке Петербурга.

«Для X5 Group эта сделка категорически выгодна. Они занимают монопольное положение на рынке Петербурга, а за счет этой сделки они свое положение укрепят. X5 Group смогут целиком и полностью контролировать производителей и поставщиков продуктов питания, навязывая им требования и условия. От этой сделки X5 Group выигрывает очень много, в первую очередь усилением своей рыночной позиции. Но при этом это все приведет к банкротству большого количества поставщиков и производителей продуктов питания в Северо-Западном регионе. Их и так не много в Петербурге оставалось, но будет еще меньше», - указал Федяков.

Также он рассказал, что выручка X5 Group увеличится в Петербурге за счет сделки на 10-15%. При этом, подчеркнул Федяков, просматривается явная дискриминация одной из сторон рынка.

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«В дальнейшем выручка у X5 Group кончено же увеличится. В Санкт-Петербурге у него под 500 магазинов, прибавится еще 15. Кажется, что не так много. Но тут нужно учитывать, что дан сигнал производителям и поставщикам. Он однозначно показывает: государство на стороне крупных федеральных сетей. Таким образом, производители свое место в этом рынке должны понять. Кто не понял – мне их жаль. Это крупноформатные магазины, «Перекрестки» находятся в знаковых местах, крупных торговых центрах. Можно оценить, что выручка X5 Group в Петербурге может увеличиться за счет сделки на 10-15%. А доля прирастет еще на 3-4% относительно рынка. Самое главное, что допущена дискриминация одной из сторон рынка», - резюмировал Федяков.

Так, под управление X5 переходят права и обязательства юридического лица (за исключением прав на товарные знаки Prisma), которое ранее осуществляло операционную деятельность торговой сети Prisma в Санкт-Петербурге, состоящей из 15 магазинов. Работа супермаркетов возобновится до середины июля после завершения необходимых юридических действий, минимального ребрендинга, а также заполнения магазинов товарным запасом X5.

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ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЗаконМагазиныПерекрестокРоссия
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