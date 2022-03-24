Прятали сахар от россиян? «Пятерочке» и «Магниту» грозят оборотные штрафы

«В ходе проверки на складах «Пятерочки» и «Магнита» обнаружены значительные запасы сахара-песка. При этом руководство обеих компаний синхронно не выставляло товар на полки, поддерживая ажиотажный спрос», – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ФАС, в случае установлении вины участникам сговора грозят серьезные оборотные штрафы.

Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что создание в России государственных торговых сетей с фиксированными ценами приведет к дефициту и «сахарному» ажиотажу в отношении всех продуктов питания.

