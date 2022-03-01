«Ашан» и «Магнит» ограничат свои наценки на уровне 5%
Торговые сети «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» ограничат свои наценки на продукты на уровне 5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.
Также территориальные управления получили приказ от ФАС усилить контроль за ценами на социально-значимые товары.
В ФАС рекомендовали продолжить постоянный мониторинг ценообразования от производства до поступления продуктов в торговые сети «на предмет наличия признаков нарушений антимонопольного законодательства».
Кроме того в ФАС обратили внимание на важность повышения ценовой доступности товаров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ажиотаж россиян по поводу закупок товаров впрок — результат эмоций. Скоро люди вернутся к трезвой оценке происходящего.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru