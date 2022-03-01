«Ашан» и «Магнит» ограничат свои наценки на уровне 5%

Также территориальные управления получили приказ от ФАС усилить контроль за ценами на социально-значимые товары.

В ФАС рекомендовали продолжить постоянный мониторинг ценообразования от производства до поступления продуктов в торговые сети «на предмет наличия признаков нарушений антимонопольного законодательства».

Кроме того в ФАС обратили внимание на важность повышения ценовой доступности товаров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ажиотаж россиян по поводу закупок товаров впрок — результат эмоций. Скоро люди вернутся к трезвой оценке происходящего.

