«Ашан» и «Магнит» ограничат свои наценки на уровне 5%

Торговые сети «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» ограничат свои наценки на продукты на уровне 5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.

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Также территориальные управления получили приказ от ФАС усилить контроль за ценами на социально-значимые товары.

В ФАС рекомендовали продолжить постоянный мониторинг ценообразования от производства до поступления продуктов в торговые сети «на предмет наличия признаков нарушений антимонопольного законодательства».

Кроме того в ФАС обратили внимание на важность повышения ценовой доступности товаров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ажиотаж россиян по поводу закупок товаров впрок — результат эмоций. Скоро люди вернутся к трезвой оценке происходящего.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ФАСМагазины
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