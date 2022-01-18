Бывший гендиректор «Перекрестка» возглавил «Пятерочку»

Генеральным директором сети «Пятерочка» назначен Владислав Курбатов. Об этом сообщает пресс-служба компании X5 Group.

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Ранее возглавлявший «Пятерочку» Сергей Гончаров принял решение покинуть компанию.

«Владислав Курбатов, занимавший должность генерального директора торговой сети "Перекресток", назначен генеральным директором торговой сети "Пятерочка"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения передачи дел Гончаров будет исполнять функции советника главного исполнительного директора Х5, пишет RT.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
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