Бывший гендиректор «Перекрестка» возглавил «Пятерочку»
Генеральным директором сети «Пятерочка» назначен Владислав Курбатов. Об этом сообщает пресс-служба компании X5 Group.
Ранее возглавлявший «Пятерочку» Сергей Гончаров принял решение покинуть компанию.
«Владислав Курбатов, занимавший должность генерального директора торговой сети "Перекресток", назначен генеральным директором торговой сети "Пятерочка"», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для обеспечения передачи дел Гончаров будет исполнять функции советника главного исполнительного директора Х5, пишет RT.
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