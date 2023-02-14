Путин: Бизнесмены не должны чувствовать давление со стороны государства

Предприниматель должен соблюдать закон, но не должен чувствовать «прессинга со стороны государства». Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

Путин заявил, что российские судьи в 2022 году рассмотрели более 40 млн дел

По его словам, если давление является избыточным, то его необходимо устранять.

Ранее Владимир Путин заявил, что отдельные вердикты Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) стали носить политизированный характер. В ходе совещания судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов, он отметил, что по этой причине Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, так как предвзятость и пристрастность не приемлемы для судебной власти, сообщает НСН.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин
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