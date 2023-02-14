Путин: Бизнесмены не должны чувствовать давление со стороны государства

По его словам, если давление является избыточным, то его необходимо устранять.

Ранее Владимир Путин заявил, что отдельные вердикты Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) стали носить политизированный характер. В ходе совещания судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов, он отметил, что по этой причине Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, так как предвзятость и пристрастность не приемлемы для судебной власти, сообщает НСН.

