Абрамченко: Россия продолжит экспорт излишек продовольствия

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила в четверг в ходе рабочей поездки в Пятигорск, что Россия продолжит продавать за рубеж излишки производимого в стране продовольствия, сообщает ТАСС. По её словам, для этой цели будут созданы новые маршруты и новые возможности в других странах.

«Мы на экспорте продовольствия получаем средств в бюджет больше, чем по некоторым другим направлениям. И поэтому готовить о том, что мы прекратим это делать, я не вижу никаких оснований. Да, наверное, поменяются маршруты, да, мы будем искать новые возможности в новых государствах», - пояснила вице-премьер.