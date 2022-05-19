Абрамченко: Россия продолжит экспорт излишек продовольствия

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила в четверг в ходе рабочей поездки в Пятигорск, что Россия продолжит продавать за рубеж излишки производимого в стране продовольствия, сообщает ТАСС. По её словам, для этой цели будут созданы новые маршруты и новые возможности в других странах.

«Мы на экспорте продовольствия получаем средств в бюджет больше, чем по некоторым другим направлениям. И поэтому готовить о том, что мы прекратим это делать, я не вижу никаких оснований. Да, наверное, поменяются маршруты, да, мы будем искать новые возможности в новых государствах», - пояснила вице-премьер.

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Она также отметила, что интерес к российскому продовольствию в мире растет, а санкции западных стран придали новый импульс для развития отечественным производителям, которые теперь способны предложить более качественный продукт с высокой добавленной стоимостью.

Ранее Медведев пообещал, что Россия выполнит свои обязательства по продовольствию.

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ФОТО: РИА Новости
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