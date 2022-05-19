Медведев пообещал, что Россия выполнит свои обязательства по продовольствию

Ранее в четверг Der Spiegel со ссылкой на источник сообщила, что представители G7 создадут «зерновой» альянс, чтобы не допустить проблемы с поставками продовольствия и блокадой украинских портов со стороны России. Как отмечает издание, странам Африки и Ближнего Востока угрожает голод, так как они зависят от дешевого экспорта зерновых с Украины, а Россия блокирует отгрузки пшеницы из украинских портов.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сегодня заявил, что решение вопроса продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций, которые мешают свободной торговле.

