Медведев пообещал, что Россия выполнит свои обязательства по продовольствию

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия выполнит свои обязательства перед партнерами, но не будет поставлять продовольствие за рубеж в ущерб своему рынку.

«Получается нелогично: с одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой – требуют поставлять продовольствие. Так не бывает, мы не идиоты. Никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку. Продовольствие для граждан России — дело святое», — написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию с зерном на фоне начала продовольственного кризиса в мире.

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Ранее в четверг Der Spiegel со ссылкой на источник сообщила, что представители G7 создадут «зерновой» альянс, чтобы не допустить проблемы с поставками продовольствия и блокадой украинских портов со стороны России. Как отмечает издание, странам Африки и Ближнего Востока угрожает голод, так как они зависят от дешевого экспорта зерновых с Украины, а Россия блокирует отгрузки пшеницы из украинских портов.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сегодня заявил, что решение вопроса продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций, которые мешают свободной торговле.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииЗерноДмитрий Медведев
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