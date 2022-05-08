В Германии прогнозируют сильнейший голод со времен Второй мировой
Мировой кризис, возникший на фоне пандемии коронавируса и эскалации ситуации на Украине, может усугубить голод во всем мире. Так считает министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце, пишет газета Bild.
Шульце указала на драматичность ситуации. Так, цены на продукты увеличились на треть - до рекордных значений. Немецкий министр привела данные Всемирной продовольственной программы ООН. По статистике, острого недостатка еды страдают более 300 миллионов человек, и дальнейшие прогнозы не вселяют оптимизма.
«Наиболее горькое послание состоит в том, что нам грозит самый страшный голод со времен Второй мировой войны с миллионами погибших», — заявила политик ФРГ.
Ранее ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев в пресс-центре НСН заявил, что из-за запрета на импорт удобрений из России в ЕС будет не хватать ряда продуктов.
«Европа уже опаздывает по закупкам минеральных удобрений, у них посевная кампания уже идет — у них она начинается на месяц раньше, чем у нас. То, что они не купят и не внесут в почву, скажется на урожайности. Совсем без продовольствия (европейцы) не останутся: есть естественное плодородие почвы, есть остатки минеральных удобрений в ней с прошлых лет. Урожай они получат, хотя и значительно меньше. Голода, конечно, не будет: сейчас налажена связь, логистика… Будет просто не хватать ряда продуктов — например, кукурузы… Будет снижение производства зерновых культур и овощей, сои, масличных культур. Их будут быстро завозить», - рассказал эксперт.
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