12 654 рубля. На 2022 год в России утвердили новый прожиточный минимум

В России ведётся подготовка к новой встрече президентов В. Путина и Д. Байдена Новую схему мошенничества выявили в Подмосковье Пять полицейских получили травмы в Нидерландах во время беспорядков Две пары молодоженов зарегистрировали свой брак в столичном метро