12 654 рубля. На 2022 год в России утвердили новый прожиточный минимум

С 1 января 2022 года в России утвержден прожиточный минимум. Он составляет 12 654 рубля на душу населения, сообщает РИА Новости.

Путин поручил увеличить прожиточный минимум в 2022 году

Таким образом, прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 13 793 рубля, для детей — 12 274 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля.

Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума до 13 890 рублей. Его инициативу поддержали депутаты комитета Госдумы по бюджету и налогам. Увеличение МРОТ на 8,6% коснется уровня зарплат примерно трех миллионов россиян.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаЗарплатаМРОТ
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