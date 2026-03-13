Рейс Хошимин-Стамбул экстренно сел в Самарканде

Следовавший из Хошимина в Стамбул самолет экстренно сел в Самарканде из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе АО Uzbekistan airports.

«Рейс TK163 авиакомпании Turkish Airlines... совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Самарканда», - отмечается в сообщении.

Экипаж проследовал на запасной аэродром из-за подозрения на инфаркт у находившегося на борту 67-летнего гражданина Франции. Самолет приземлился штатно, пассажиру оперативно оказали помощь, его и двух сопровождающих передали медицинским службам. Позднее самолет с остальными пассажирами вылетел в Стамбул.

Ранее воздушное судно авиакомпании Air India Express совершило жесткую посадку в аэропорту Пхукета. На борту находились около 140 человек, данных о пострадавших нет, пишет 360.ru.

