Минтранс ожидает начала беспилотных полетов с людьми через три-четыре года

Первые беспилотные полеты с пассажирами в России могут начать через 3-4 года. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин в интервью для ИС «Вести».

Как отметил глава Минтранса, уже ведется отработка таких технологий с грузами, как это используется в отдаленных местностях.

«Как только мы будем понимать, что это безопасно, мы потихонечку будем переходить уже к каким-то пассажирским технологиям. Я думаю, что это где-то три-четыре года до начала первых опытных полетов с людьми», - подчеркнул Никитин.

По словам министра, до начала полетов следует все отработать «в чисто грузовом режиме».

Ранее Никитин заявил, что в РФ после запуска первой линии высокоскоростной железнодорожной магистрали курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом поезда «Сапсан» и «Аврора» направят на другие направления, в том числе в Казань, пишет 360.ru.

