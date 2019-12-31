Врачи рассказали, как бросить пить
Медики рассказали, как бросить пить, пишут во вторник, 31 декабря, «Известия» со ссылкой на издание Focus.
По словам главврача клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау Ярмилы Мальмейстер, в Новый год люди не только позволяют себе лишнего в плане алкоголя, но, порой, решают и вовсе отказаться от спиртного. По словам врача, если человек может легко обойтись без горячительных напитков хотя бы два дня в неделю, при этом не думаю о спиртном, то алкогольной зависимости у него нет.
При этом, утверждает врач, резко бросать пить не стоит. Сначала стоит отказаться от алкоголя хотя бы на месяц. Причем, положительное влияние такого отказа будет заметно уже через неделю: повышается работоспособность, нормализуется сон, восстанавливаются клетки печени.
Уже через месяц отказа от спиртного человек может легко контролировать свою тягу к алкоголю. Кроме того, снижается артериальное давление, улучшается состояние кожи и повышается концентрация внимания, пишет РИА ФАН. Отказ от алкоголя также ускоряет процессы пищеварения и сжигания жира, что способствует похудению.
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с НСН рассказал, что бокал шампанского в новогоднюю ночь не причинит серьезного вреда здоровью.
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