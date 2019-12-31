Врачи рассказали, как бросить пить

Медики рассказали, как бросить пить, пишут во вторник, 31 декабря, «Известия» со ссылкой на издание Focus.

По словам главврача клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау Ярмилы Мальмейстер, в Новый год люди не только позволяют себе лишнего в плане алкоголя, но, порой, решают и вовсе отказаться от спиртного. По словам врача, если человек может легко обойтись без горячительных напитков хотя бы два дня в неделю, при этом не думаю о спиртном, то алкогольной зависимости у него нет.

При этом, утверждает врач, резко бросать пить не стоит. Сначала стоит отказаться от алкоголя хотя бы на месяц. Причем, положительное влияние такого отказа будет заметно уже через неделю: повышается работоспособность, нормализуется сон, восстанавливаются клетки печени.