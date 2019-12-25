Брюн: Ритуальный бокал шампанского не повредит в новогоднюю ночь

«Мне нравится фраза одного английского специалиста "Безопасная доза алкоголя равняется нулю" - это, действительно, правда, поскольку основное действие алкоголя заключается в токсичности, а потом уже во всём остальном. Тем не менее, 1-2 бокала сухого белого вина будут безопасны, ведь новогодняя ночь, обычно, очень активна – танцы, прогулки по улице. А активность снижает уровень токсического эффекта - алкоголь быстрее перерабатывается. Допустим, под бой курантов бокал шампанского, как ритуальная вещь, а потом еще бокал белого сухого вина – этого вполне достаточно», — рассказал Евгений Брюн.

При этом, совмещать напитки необходимо с паузой – «сначала выпивается шампанское, потом через час – два, после еды или совместно с ней, бокал сухого белого вина». Он отметил, что ночью организм находится в состоянии сна, из-за чего вырабатывается мало ферментов, и нагрузка алкоголем может привести к опасным последствиям.

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