Брюн: Ритуальный бокал шампанского не повредит в новогоднюю ночь
Главный психиатр-нарколог Минздрава в эфире НСН рассказал, с каким алкоголем можно совместить шампанское на Новый год.
Буквально через неделю наступит 2020 год, в связи с чем россияне активно закупаются подарками и продуктами к столу, в том числе алкоголем. Какие бы силы в стране ни прикладывали к борьбе за трезвость, «ни одно столетие понадобится», чтобы изменить в сознании людей традиции, связанные с употреблением алкоголя, считает главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. В беседе с НСН эксперт рассказал о допустимой норме алкоголя в новогоднюю ночь и, с каким алкогольным напитком можно сочетать шампанское.
«Мне нравится фраза одного английского специалиста "Безопасная доза алкоголя равняется нулю" - это, действительно, правда, поскольку основное действие алкоголя заключается в токсичности, а потом уже во всём остальном. Тем не менее, 1-2 бокала сухого белого вина будут безопасны, ведь новогодняя ночь, обычно, очень активна – танцы, прогулки по улице. А активность снижает уровень токсического эффекта - алкоголь быстрее перерабатывается. Допустим, под бой курантов бокал шампанского, как ритуальная вещь, а потом еще бокал белого сухого вина – этого вполне достаточно», — рассказал Евгений Брюн.
При этом, совмещать напитки необходимо с паузой – «сначала выпивается шампанское, потом через час – два, после еды или совместно с ней, бокал сухого белого вина». Он отметил, что ночью организм находится в состоянии сна, из-за чего вырабатывается мало ферментов, и нагрузка алкоголем может привести к опасным последствиям.
Ранее в эфире НСН психиатр-нарколог Александр Ковтун назвал лучшее средство от похмелья.
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