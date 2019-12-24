Назван наименее опасный алкогольный напиток

Главный внештатный психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения Евгений Брюн заявил, что наименее опасным алкогольным напитком является сухое белое вино.

В интервью АГН Москва нарколог отметил, что один-два бокала белого сухого вина за ночь при условии достаточной активности (песни, танцы, прогулки по Москве) – достаточно безопасны.

В то же время Брюн напомнил, что абсолютно безвредной дозы алкоголя не существует. Специалист также призвал россиян делать значительные промежутки при употреблении спиртных напитков.

С ним заочно согласился психиатр-нарколог Александр Ковтун. Ранее в интервью НСН он заявил, что для того, чтобы избежать похмельного синдрома по утрам, нужно ограничивать себя в употреблении алкоголя. При этом его крепость не имеет значения.

