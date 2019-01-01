Россиянам посоветовали заменить мясо на ягоду

При покупке ягоды диетолог советует спрашивать у продавцов сертификаты соответствия, чтобы понимать производителя, и стараться покупать местные ягоды, а не привозные.

«В привозных ягодах будет большое количество пестицидов, которые обеспечивают товарный вид продукту при логистике и хранении этого продукта для того, чтобы потребитель купил его с удовольствием. Проверять ягоду надо непосредственно на рынке, разрезав, например, клубнику и приложив к салфетке обе половины ягоды. Если салфетка окрашивается в яркий розовый цвет, это говорит о качестве ягоды. Если ягода не окрашивает салфетку, это говорит о наличии красителей в её составе», — отметила Маргарита Королёва.

Кроме того, плотность клубники не должна быть подобна резине. А перед употреблением ягоду необходима тщательно промыть, чтобы избежать аллергической реакции, сказала диетолог.

«Тщательно промывать надо все ягоды для того, чтобы смыть все намеченные компоненты при культивировании этого продукта, дабы не отравиться и не получить проблемы аллергического характера. В силу того, что, например, клубника пористая ягода, она может собрать пыльцу растений, и люди, имеющие склонность к поллинозу, за счет перекрестной аллергии могут получить реакцию», — предупредила эксперт.

Аллергическую реакцию также могут вызвать химические добавки, удобрения и красители, которым наполнены привозные ягоды. Употребление этого продукта в большом количестве может привести к проблемам со здоровьем, обусловленным высоким содержанием нитратов.

«Нитраты в организме превращаются в нитриты и действуют на гемоглобин, обеспечивая его переход в форму мета-гемоглобина, который не переносит ни кислород, ни углекислый газ. Поэтому кислородное голодание на клеточном уровне может быть следствием употребления большого количества ягод, удобренных пестицидами, гербицидами и другими химическими соединениями, которые поддерживают сохранность таких продуктов и их цвет», — заметила диетолог.

В местных ягодах, напротив, можно найти кладезь полезных компонентов, необходимых каждому человеку, в том числе огромное количество антиоксидантов и витаминов, которое поддержит иммунитет человека и скорость метаболических процессов, а также включит все биохимические реакции, которые необходимы для поддержания красоты и защитной функции организма. отметила Маргарита Королёва.

«Клубника богата витаминами групп A, B, C, E. Ягоды с темной кожицей имеют большое количество фитонцидов, флавоноидов. Очень богаты антиоксидантами, которые оказывают и противораковое действие, помогают поддерживать органы зрения, когнитивные функции, реологию крови, целостность, прочность и эластичность сосудистой стенки. Благодаря витаминному комплексу пополняется ресурс, необходимый в летнее время в силу того, что на фоне жары, при дыхании и с потом теряются водорастворимые витамины и минеральные вещества. Благодаря вкусным, сочным, красивым ягодам можно не только получать витаминно-минеральный комплекс, но и насыщаться той живительной влагой, которая столь необходима в жаркое время», — резюмировала собеседник НСН.

Ранее эксперты назвали самую вредную ягоду. Ей оказалась клубника в виду того, что ради крупного урожая этой ягоды фермеры применяют все возможные химические вещества. Самыми полезными для здоровья ягодами признали бруснику и голубику.

