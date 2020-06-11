Число заражённых коронавирусом в РФ перевалило за полмиллиона
Число инфицированных коронавирусом в Российской Федерации превысило полмиллиона случаев и составляет на сегодня 502 436. Об этом информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. За последние 24 часа прирост заражённых по стране составил 8779 случаев.
Из этого числа 36,8% не имели клинических проявлений болезни. Наибольший прирост инфицированных, как и прежде, даёт столица РФ (+1436), Московская область идет на втором месте (+724), на третье вышла Свердловская область (+312), передает «Свободная пресса».
В общей сложности в России стране от COVID-19 умерли 6532 пациента, выздоровели 261 150 заболевших. На сегодняшний день проведено более 13,5 миллиона тестирований, отмечает Ura.ru.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что статистика низкой смертности в России от коронавирусной инфекции сложна для понимания, В качестве одного из вариантов объяснения столь низкого числа смертельных исходов в ВОЗ назвали оперативное выполнение большого объёма тестов на COVID-19 после начала пандемии.
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Заразились
502 тыс.+8 779 / сут.
Умерли
6 532+174 / сут.
Выздоровели
261 тыс.+8 367 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru