Виноделы не испугались конкуренции со стороны РПЦ
Президент Союза виноградарей и виноделов России в эфире НСН рассказал, почему не ожидает серьезной конкуренции со стороны РПЦ.
Принадлежащая Русской православной церкви компания «Мезыбь» получила лицензию на производство и поставки вина. Как сообщает Русская служба Би-би-си, компания имеет право производить обычные и игристые вина. Изготавливать ликерное вино, используемое для производства церковного кагора она не может.
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в эфире НСН рассказал, почему не ожидает серьезной конкуренции со стороны РПЦ.
«Думаю, они для своих корпоративных целей, будут продавать свою продукцию в храмах. Там бывают всякого рода причащения, праздники, для которых нужно вино. Они не только ликерные вина, но и обычные, тихие используют. Пусть делают, чтобы не покупать вино у других производителей, а все деньги оставить у себя. Особой конкуренции я не ожидаю. Не так много они будут делать, у них не так много виноградников. Не думаю, что они на винах будут конкурировать с другими производителями», - сказал он.
Напомним, летом Московский патриархат озаботился «алкогольной проблемой» среди верующих Русской православной церкви.
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