Виноделы не испугались конкуренции со стороны РПЦ

Принадлежащая Русской православной церкви компания «Мезыбь» получила лицензию на производство и поставки вина. Как сообщает Русская служба Би-би-си, компания имеет право производить обычные и игристые вина. Изготавливать ликерное вино, используемое для производства церковного кагора она не может.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в эфире НСН рассказал, почему не ожидает серьезной конкуренции со стороны РПЦ.