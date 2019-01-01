В РПЦ рекомендовали пить вино «в радости»

В Московском патриархате заявили об «алкогольной проблеме» среди верующих Русской православной церкви. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда уточнил, что этот вопрос является даже более серьезным, чем ситуация с пьянством в светском обществе. Он также отметил, что отношение к алкогольным напиткам внутри церковного общества отстает от общественных взглядов на них. Глава синодального отдела отметил, что общество относится к спиртному жестче.

Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН напомнил о том, что вино не чуждо православной традиции.

«Даже по самому строгому монастырскому уставу можно выпить какое-то количество вина даже в те праздники, которые приходятся на Великий пост. Вино можно пить только в радости и по праздникам. И в Библии говорится: «Вино веселит сердце человека». Конечно, не нужно терять голову никогда и напиваться до скотского состояния. Вино нельзя употреблять от горя, скуки или желания разрешить свои проблемы. Считаю, если человек пьет алкоголь чаще раза в неделю, у него что-то в жизни не в порядке», - заявил Чаплин.