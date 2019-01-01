В РПЦ рекомендовали пить вино «в радости»
Протоиерей Всеволод Чаплин рассказал в эфире НСН о культуре употребления вина в православии.
В Московском патриархате заявили об «алкогольной проблеме» среди верующих Русской православной церкви. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда уточнил, что этот вопрос является даже более серьезным, чем ситуация с пьянством в светском обществе. Он также отметил, что отношение к алкогольным напиткам внутри церковного общества отстает от общественных взглядов на них. Глава синодального отдела отметил, что общество относится к спиртному жестче.
Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН напомнил о том, что вино не чуждо православной традиции.
«Даже по самому строгому монастырскому уставу можно выпить какое-то количество вина даже в те праздники, которые приходятся на Великий пост. Вино можно пить только в радости и по праздникам. И в Библии говорится: «Вино веселит сердце человека». Конечно, не нужно терять голову никогда и напиваться до скотского состояния. Вино нельзя употреблять от горя, скуки или желания разрешить свои проблемы. Считаю, если человек пьет алкоголь чаще раза в неделю, у него что-то в жизни не в порядке», - заявил Чаплин.
Однако, он признал, что в России существует проблема алкоголизации россиян среднего возраста и распространения наркотиков среди молодежи.
«В России, в том числе среди православных людей, запои и пьянство – распространенная проблема. Было бы лукавством это отрицать. Молодежь сейчас пьет меньше, чем люди в возрасте от 40 лет и старше. Однако, среди молодых людей больше распространена другая проблема – употребление наркотических веществ, особенно в некоторых субкультурах», - считает протоиерей.
Всеволод Чаплин отметил, что церкви стоит ужесточить свое отношение к различным стимуляторам.
«Думаю, крепкие напитки вообще не очень уместны в православной традиции. Если говорить о классической церковной трапезе, в ней можно встретить вино. Иногда пиво. Водка ей чужда. Я бы вообще уходил от употребления крепких спиртных напитков в церковной среде», - заявил собеседник НСН.
Ранее врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в эфире НСН перечислил причины алкоголизации россиян.
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