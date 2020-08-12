Видеообращение схимонаха Сергия к Путину удалили с YouTube
Видеообращение лишенного сана схимонаха Сергия к президенту РФ Владимиру Путину удалено с YouTube из-за обращения Роскомнадзора.
Как сообщил владелец канала, представитель клирика Всеволод Могучев он был вынужден это сделать самостоятельно, иначе «это сделает администрация социальной сети вместе со «страйком» на канал». Могучев, которого цитирует URA.Ru, добавил, что Роскомнадзор увидел в удаленном ролике «запугивание населения, представление ложной информации о целях деятельности правительства РФ».
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН отметил, что в деле Сергия церковь действует вполне корректно.
«В случае с Сергием все осложняется тем, что в его речах можно услышать призывы к вооруженному восстанию. И тогда эта тема перестает быть сугубо внутрицерковной и становится интересной для государства. Но это пусть государство и решает, как реагировать», - отметил собеседник НСН.
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