Видеообращение схимонаха Сергия к Путину удалили с YouTube

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН отметил, что в деле Сергия церковь действует вполне корректно.

«В случае с Сергием все осложняется тем, что в его речах можно услышать призывы к вооруженному восстанию. И тогда эта тема перестает быть сугубо внутрицерковной и становится интересной для государства. Но это пусть государство и решает, как реагировать», - отметил собеседник НСН.



