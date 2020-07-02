Кружок филателистов: Кураев о суде над схиигуменом Сергием
Запрещенный в служении протодиакон в беседе с НСН отметил, что традиции церковного суда в России нет.
Захвативший Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом схиигумен Сергий (Романов) выдвинул Екатеринбургской епархии условие, при котором он будет присутствовать на церковном суде против него. Он заявил, что без «свидетеля и эксперта» Эдуарда Ходоса и других свидетелей «судебное заседание будет самосудом».
Как пишет «Лента.ру», религиозный активист Эдуард Ходос в свою очередь также обратился в епархию с просьбой выслать ему официальное приглашение на судебное заседание.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН отметил, что в деле Сергия церковь действует вполне корректно.
«Любой суд – это не дело одного дня, к нему надо готовиться, надо обосновать суд. Потому что главное – это прения сторон. Традиции церковного суда в России практически нет, она только формируется. Например, патриарх объявил, что отдает меня под суд, будут меня судить. Он объявил об этом в апреле, но до сих пор я не знаю, в чем меня обвиняют. То есть до сих пор никакого внятного уведомления не было прислано, и с моим делом у меня не было возможности ознакомиться», - отметил клирик.
Он напомнил, что с точки зрения светского судопроизводстве, и у стороны защиты, и у стороны обвинения есть право ходатайствовать о вызове свидетелей.
«Но только суд решает, будут они привлечены или нет. А сам обвиняемый вряд ли имеет право ставить условия. Но есть важное отличие от светского суда, потому что церковный суд, мягко говоря, необязателен. Как собрание кружка филателистов. Но в случае с Сергием все осложняется тем, что в его речах можно услышать призывы к вооруженному восстанию. И тогда эта тема перестает быть сугубо внутрицерковной и становится интересной для государства. Но это пусть государство и решает, как реагировать. Но не руками церковного суда. Церковь может реагировать только на нарушение своих канонов», - заключил Кураев.
Отметим, что церковный суд над схиигуменом Сергием назначен на 3 июля. О захвате Сергием женского монастыря «Спорительница хлебов» стало известно 16 июня. Он начал вести службы, несмотря на запрет в служении за публичное отрицание коронавируса.
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