В РПЦ подтвердили, что схиигумен Сергий стал священником незаконно
Основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Романов) не предоставил справку о судимости – её нет в его личном деле, заявили в Екатеринбургской епархии РПЦ. Никаких упоминаний о статье, по которой он был осуждён, также нет, приводит комментарий Ura.ru.
Схиигумен Сергий, ранее известный как Николай Романов, в советские годы был милиционером. Его осудили по статьям об убийстве и хищении госимущества, писали СМИ. Сам схиигумен заявил, что был рукоположен в сан священника с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, который якобы знал о его судимости. В епархии, однако, заявили, что не располагают подтверждениями этому.
В пресс-службе митрополии подчеркнули, что убийство – абсолютное препятствие для рукоположения.
Схиигумена Сергия называл духовником экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской, сейчас он им не является. Клирик открыто вступил против РПЦ на фоне пандемии коронавируса, в которую сам он не верит. Мятежного схиигумена будет судить как мирской по закону о распространении фейков, так и церковный суд.
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