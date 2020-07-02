В РПЦ подтвердили, что схиигумен Сергий стал священником незаконно

Схиигумен Сергий, ранее известный как Николай Романов, в советские годы был милиционером. Его осудили по статьям об убийстве и хищении госимущества, писали СМИ. Сам схиигумен заявил, что был рукоположен в сан священника с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, который якобы знал о его судимости. В епархии, однако, заявили, что не располагают подтверждениями этому.

В пресс-службе митрополии подчеркнули, что убийство – абсолютное препятствие для рукоположения.

Схиигумена Сергия называл духовником экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской, сейчас он им не является. Клирик открыто вступил против РПЦ на фоне пандемии коронавируса, в которую сам он не верит. Мятежного схиигумена будет судить как мирской по закону о распространении фейков, так и церковный суд.

