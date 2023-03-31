«Весна, но с заморозками»: Москвичей предупредили о похолодании в выходные

Погода в Москве приходит в «норму», рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на фоне предшествующего потепления жителям столицы новые температуры покажутся низкими: ночью заморозки, днем – не выше 10 градусов тепла.

«Можно сказать, что весна в Москву пришла, главный атрибут – сошел снег. Что касается температуры, была очень теплая апрельская погода, а сейчас она приходит в свою норму. Сегодня температура будет на один градус выше нормы, и завтра. Но кажется, что холодно, конечно, отрицательные температуры, ночью от одного до трех градусов ниже нуля. Это нормальная ситуация, заморозки еще будут долгое время. В Москве заморозки бывают до начала июня. Весна – это неоднородный период», - отметил он.

По его словам, выходные в столице будут облачными и с небольшими осадками, днем температура достигнет 10 градусов тепла, но на следующей неделе похолодает.