«Весна, но с заморозками»: Москвичей предупредили о похолодании в выходные
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал в эфире НСН, что в Москве на смену теплой «апрельской» погоде приходит «нормальная».
Погода в Москве приходит в «норму», рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на фоне предшествующего потепления жителям столицы новые температуры покажутся низкими: ночью заморозки, днем – не выше 10 градусов тепла.
«Можно сказать, что весна в Москву пришла, главный атрибут – сошел снег. Что касается температуры, была очень теплая апрельская погода, а сейчас она приходит в свою норму. Сегодня температура будет на один градус выше нормы, и завтра. Но кажется, что холодно, конечно, отрицательные температуры, ночью от одного до трех градусов ниже нуля. Это нормальная ситуация, заморозки еще будут долгое время. В Москве заморозки бывают до начала июня. Весна – это неоднородный период», - отметил он.
По его словам, выходные в столице будут облачными и с небольшими осадками, днем температура достигнет 10 градусов тепла, но на следующей неделе похолодает.
«Погода будет определяться циклонической деятельностью, будет облачно, вчера было солнечно. Сегодня солнце будет проявляться, в субботу и воскресенье еще более облачная погода будет, небольшие осадки. Температуры ночные в субботу будут от 2 градусов ниже нуля до 3 градусов тепла. Днем температура повысится до 8-10 градусов, это на один градус выше нормы. В воскресенье ночные температуры до 5 градусов тепла, днем выше 10 градусов, а затем опять понижение температуры. Температура понизится с начала следующей недели, в понедельник +5…+10 градусов днем, во вторник и среду всего +2…+7 градуса тепла. И это именно норма, но все ждут устойчивого потепления», - рассказал собеседник НСН.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей ждет «дружная весна».
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