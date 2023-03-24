Синоптики предупредили о начале половодья в Подмосковье

Центральное управление гидрометеослужбы предупредило о возможном шторме в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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Отмечается, что затопление может произойти в Можайском районе. Половодье ожидается в период с 24 по 27 марта.

Ранее Роман Вильфанд в эфире НСН рассказал, когда в Москву придет настоящая весна.

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ФОТО: Половодье. Фото с сайта fishki.net.
ТЕГИ:ПодмосковьеСиноптики

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