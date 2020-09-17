В России предлагают обязать производителей раскрывать состав сигарет

В России предложили обязать производителей раскрывать состав сигарет. С инициативой выступили Общественная палата и движение «Трезвая Россия», передает «РИА Новости».

За неисполнение этого требования общественники предлагают штрафовать минимум на 10% от совокупного дохода компании за предшествующий финансовый год. Они отмечают, что сокрытие производителями состава сигарет является введением потребителей в заблуждение и нарушает права граждан на информацию.

Кроме того, авторы инициативы предлагают разработать технологию сбора и переработки окурков, а также ввести «налог на здоровье».