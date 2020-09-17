В России предлагают обязать производителей раскрывать состав сигарет
В России предложили обязать производителей раскрывать состав сигарет. С инициативой выступили Общественная палата и движение «Трезвая Россия», передает «РИА Новости».
За неисполнение этого требования общественники предлагают штрафовать минимум на 10% от совокупного дохода компании за предшествующий финансовый год. Они отмечают, что сокрытие производителями состава сигарет является введением потребителей в заблуждение и нарушает права граждан на информацию.
Кроме того, авторы инициативы предлагают разработать технологию сбора и переработки окурков, а также ввести «налог на здоровье».
Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН назвал причины, которые заставляют человека бросить курить.
«Рост цены в борьбе с курением играет второстепенное значение. Первостепенная – это какая-то острая проблема со здоровьем, которая возникла и связана, безусловно, с негативным воздействием табака, сигарет. Именно тогда человек принимает решение. Либо это сердечно-сосудистое заболевание, инфаркт, варикозная болезнь, либо легочное заболевания – бронхиальная астма, бронхиты хронические с дыхательной недостаточностью, вот это признаки заболевания, которые явно человека заставляют задумываться», - утверждает эксперт.
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