Нарколог: Потребители снюса рано или поздно переходят на сигареты

Потребители снюса рано или поздно перейдет в разряд обычных курильщиков. Также, как и любители электронных средств доставки табака. Об этом в ходе пресс-конференции НСН рассказал заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Олег Кутушев.

«Из десяти вейперов восемь через 1-1,5 года переходят в разряд обычных курильщиков. Вот суть всего никотинсодержащего, что есть на рынке и что на нем продвигается. Это зависимые люди, а зависимость – это хроническое заболевание мозга, которое требует серьезного лечения и это непростая задача. Начиная с малого, мы приходим к серьезным проблемам», - предупредил специалист.

Снюсы вызывают очень серьезный токсический эффект.

«В пачке сигарет находится примерно 20 миллиграммов никотина. В одной сигарете один миллиграмм. У каждого курильщика свой ритм, они его знают – у кого пачка, у кого полторы. А сколько никотина в одном пакетике снюса – никто не знает. Говорят, что там до 40 миллиграммов никотина. По сути, ребенок, который засовывает его под губу, засовывает себе две пачки сигарет в плане содержания никотина. Поэтому бывают такие тяжелые токсические острые формы отравлений», - рассказал нарколог.

Ранее Кутушев рассказал, что никотин вызывает сильнейшую наркотическую зависимость.



