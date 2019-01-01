Разное

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

9 июля15:24

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе до пятницы. Как отметили в Гидрометцентре, со среды до утра последнего рабочего дня недели, в Москве и области прогнозируются осадки. В целом же до конца этого месяца синоптики обещают в столичном регионе сентябрьскую погоду.

Погода в июле изменится из-за глобального потепления

Как пишет АГН «Москва», в ближайшие недели ждать летней жары точно не стоит. В тёмное время суток в мегаполисе будет не больше + 12 °С, днём в районе +20 °С. А это на три–пять градусов ниже климатической нормы.

В интервью НСН глaвный специaлист центрa «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что нынешняя июльская погода больше похожа на сентябрьскую, чем на июльскую.

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ФОТО: pixabay.com//Alicja
ТЕГИ:ПогодаМосква