В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Как пишет АГН «Москва», в ближайшие недели ждать летней жары точно не стоит. В тёмное время суток в мегаполисе будет не больше + 12 °С, днём в районе +20 °С. А это на три–пять градусов ниже климатической нормы.

В интервью НСН глaвный специaлист центрa «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что нынешняя июльская погода больше похожа на сентябрьскую, чем на июльскую.

