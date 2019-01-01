В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе до пятницы. Как отметили в Гидрометцентре, со среды до утра последнего рабочего дня недели, в Москве и области прогнозируются осадки. В целом же до конца этого месяца синоптики обещают в столичном регионе сентябрьскую погоду.
Как пишет АГН «Москва», в ближайшие недели ждать летней жары точно не стоит. В тёмное время суток в мегаполисе будет не больше + 12 °С, днём в районе +20 °С. А это на три–пять градусов ниже климатической нормы.
В интервью НСН глaвный специaлист центрa «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что нынешняя июльская погода больше похожа на сентябрьскую, чем на июльскую.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Мужа укравшей миллионы кассирши обвинили во лжи
- Профсоюз: С потерей доверия к МВД нужно бороться в суде
- Отсталая мода на мандат. Почему в регионах самые богатые депутаты и чиновники
- В России начнут отслеживать уровень зарплат учителей
- Госдума приняла заявление о санкциях против Грузии