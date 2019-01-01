Погода в июле изменится из-за глобального потепления

В июле практически по всей России усилится изменчивость погоды. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он пояснил, что связано такое явление с глобальным потеплением.

Как сообщает Ura.ru, большинство регионов в России ожидает температура около и выше нормы. Речь идет о всей европейской территории, а также юге Западной Сибири и Урала. Специалист помимо этого уточнил, что первая декада месяца в центре страны будет достаточно неоднородной, а летняя погода сможет закрепиться только во второй декаде месяца.

Температура выше июльской нормы по прогнозам будет наблюдаться в большинстве регионов Сибирского федерального округа, а также на севере Уральского федерального округа и в Якутии.

Научный руководитель Гидрометцентра рассказал также и об осадках. Они ожидаются в пределах нормы на 80% российской территории. Кроме того, не ожидается и периодов засухи. А вот избыток дождей стоит ждать жителям Красноярского края и Якутии.

Ранее сообщалось, что самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа, сообщил «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. О том, как участившиеся в последнее время экстремально жаркие дни связаны с изменением климата, НСН рассказал старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

