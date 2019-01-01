Жары не будет. Синоптики обещают в июле сентябрьскую погоду

Синоптики расстроили любителей жаркого лета. В ближайшие недели его не ожидается. Ближайшая семидневка на европейской части России ожидается такой же прохладной, как и предыдущая. Есть шанс, что тепло будет ближе к концу июля, но таким долгосрочным прогнозам доверять не нужно.

О том, как погода предстоит в ближайшие дни НСН рассказал глaвный специaлист центрa «Фобос» Евгений Тишковец.

«По народному календарю называют «жарником», макушкой лета, но прогноз на ближайшие две недели говорят, что все будет наоборот и на большей части европейской России хорошего лета не будет. Причиной стали североатлантические циклоны, которые практически каждый день будут поливать нас дождями разной интенсивности. Ночами от +7 до +12 °С, днем - около +20 °С. Это на 3-5 градусов ниже нормы. Если в понедельник-вторник всё будет более-менее комфортно, то к следующим выходным будем сваливаться в «арктический мешок». В ночь на пятницу будет всего около +4 °С, а в разгар дня - +12 -+17 °С. Это уже не июль, а сентябрь. Купальный сезон сорван, температура воды - +16 -+18 °С.