Жары не будет. Синоптики обещают в июле сентябрьскую погоду
Глaвный специaлист центрa «Фобос» в эфире НСН рассказал, что тепло к климатической норме июль может вернуться только в последней декаде.
Синоптики расстроили любителей жаркого лета. В ближайшие недели его не ожидается. Ближайшая семидневка на европейской части России ожидается такой же прохладной, как и предыдущая. Есть шанс, что тепло будет ближе к концу июля, но таким долгосрочным прогнозам доверять не нужно.
О том, как погода предстоит в ближайшие дни НСН рассказал глaвный специaлист центрa «Фобос» Евгений Тишковец.
«По народному календарю называют «жарником», макушкой лета, но прогноз на ближайшие две недели говорят, что все будет наоборот и на большей части европейской России хорошего лета не будет. Причиной стали североатлантические циклоны, которые практически каждый день будут поливать нас дождями разной интенсивности. Ночами от +7 до +12 °С, днем - около +20 °С. Это на 3-5 градусов ниже нормы. Если в понедельник-вторник всё будет более-менее комфортно, то к следующим выходным будем сваливаться в «арктический мешок». В ночь на пятницу будет всего около +4 °С, а в разгар дня - +12 -+17 °С. Это уже не июль, а сентябрь. Купальный сезон сорван, температура воды - +16 -+18 °С.
Среднемесячная температура воздуха в столице с начала июля составляет 16,3 градуса, что примерно на три градуса ниже климатической нормы. Впрочем, от неожиданно прохладного июля страдает не только европейская часть страны, но и Урал, и Приволжье.
«Во второй половине недели на Кольском полуострове возможны ночные заморозки, на севере Ямала – возможен очаговый снег. Закончится ли этот погодный кошмар?! Возможно, 25-градусное тепло придет в Центральную Россию в последней декаде июля. Но это очень не точно, потому что ни один метеоролог в мире не скажет, какая погода будет через 3 недели. Но пока точно хорошего лета не будет, купание - только для моржей», - заметил Евгений Тишковец.
Впрочем, настоящее лето в России все-таки найти можно. Так, на этой неделе в Челябинскую область вернется жара. Однако высокая температура не станет помехой для дождей. Солнечная теплая погода ожидает Кубань, Крым, Владивосток.
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