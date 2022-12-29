В Московском планетарии рассказали о январском звездопаде и самом большом Солнце в году
Первый звездопад в Новом году можно будет увидеть в ночь на 4 января. Об этом сообщила научный директор Московского планетария Фаина Рублева, сообщает «Москва 24».
По её словам, в пик его активности ожидается до 110 метеоров в час, то есть 1–2 метеора в минуту при ясном небе.
Специалист объяснила, что Москва не самая удобная площадка для наблюдения таких явлений, поскольку является большим городом.
«В условиях мегаполиса, где очень засвечено небо и атмосфера тоже не всегда прозрачная, подобные события, как правило, не наблюдаются», — заметила Рублева.
Она посоветовала наблюдать за звездопадом лучше всего за городом, где меньше света, примерно с 00:00 и до рассвета.
Кроме того, в светлое время суток, 4 января, можно будет увидеть самое большое Солнце года, рассказали в Московском планетарии.
По словам сотрудников планетария, в этот день Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит наблюдать самый большой диск Солнца в 2023 году.
Ранее NASA показало, как улыбается Солнце, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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