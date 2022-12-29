В Московском планетарии рассказали о январском звездопаде и самом большом Солнце в году

Первый звездопад в Новом году можно будет увидеть в ночь на 4 января. Об этом сообщила научный директор Московского планетария Фаина Рублева, сообщает «Москва 24».

По её словам, в пик его активности ожидается до 110 метеоров в час, то есть 1–2 метеора в минуту при ясном небе.

Специалист объяснила, что Москва не самая удобная площадка для наблюдения таких явлений, поскольку является большим городом.