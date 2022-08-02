Опрос: треть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли
Почти треть россиян считает, что Солнце вращается вокруг Земли, а около 20% жителей страны полагают, что первые люди жили одновременно с динозаврами. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Специалисты ВЦИОМ опросили 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет, задав им шесть вопросов. Так, с утверждением о том, что Солнце вращается вокруг Земли, согласились 35% респондентов, не согласились — 61%, 4% затруднились с ответом. С тем, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за один месяц, не согласились 69% опрошенных, 12% дали положительный ответ, затруднились с ответом 19% респондентов.
Также выяснилось, что 21% россиян верит, что люди сосуществовали с динозаврами; не поддержали этот тезис 66% участников опроса, 13% — затруднились ответить.
Кроме того, 44% опрошенных согласились с утверждением о том, что продукты с ГМО могут вызвать рак, 35% не разделяют такую точку зрения, 21% затрудняются ответить.
Социологи отмечают, что доля россиян, дававших некорректные ответы по заданным вопросам, снижается. Соответственно, с годами постепенно растет общий уровень научной грамотности населения.
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