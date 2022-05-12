Ученые впервые запечатлели тень черной дыры в галактике Млечный Путь

Исследования начались пять лет назад, однако изображение получили только сейчас.

В ноябре 2020 года ученые говорили, что Sgr A приблизилась к Земле, выразив при этом уверенность, что не стоит опасаться поглощения нашей планеты этой «черной дырой».

В 2019 году ученые получили первое в истории изображение тени сверхмассивной «черной дыры», но не в нашей галактике, а в гигантской эллиптической галактике M87 (Messier 87). Ее масса составляет 6,5 млрд масс Солнца.

При этом масса «черной дыры» Стрелец А в тысячу раз меньше.

Млечный Путь - спиральная галактика, в которой находятся Земля и Солнечная система.

