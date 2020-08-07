В Минздраве рассказали о сроках регистрации вакцины и первых вакцинируемых
Уже в ближайшие дни – до 12 августа – вакцина против COVID-19 пройдет регистрацию. Об этом рассказал замглавы Минздрава России Олег Гриднев.
Он также отметил, что разработанная центром им. Гамалеи вакцина еще должна пройти последний этап испытаний.
«Это крайне важно, мы должны понимать, что вакцина должна быть прежде всего безопасной», - уточнил замминистра на открытии хирургического корпуса Республиканского онкоцентра в Уфе.
Первыми кто получит новую вакцину от коронавируса станут люди из групп риска, медработники и пожилые люди.
Сейчас же идет «максимальная работа по подготовке вакцины для массового выпуска». Эффект же от нее будет виден, когда «сформируется так называемый популяционный иммунитет», что будет способствовать низкой передаче вируса. Это же будет зависеть от числа привитых.
Ранее НСН сообщала, что за последние сутки число случаев с подтвержденным коронавирусом в России выросло на 5 241 единицу. Всего же эта цифра по всей стране составила 877 135, сообщают в операционном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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