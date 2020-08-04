«Коронавирус детям не опасен». Доктор Мясников о вакцине для взрослых

«Детей не нужно оберегать от коронавируса, потому что дети коронавирусом не болеют и не умирают за единичными исключениями. Коронавирус детям не опасен, и когда мы говорим о прививках детям, мы не имеем в виду, что нужно обезопасить детей. Сами они вне опасности. Но проблема в том, что сами они не болеют, но могут быть переносчиками. У них есть бабушки-дедушки. И чтобы обезопасить группы риска, прививать, по идее, надо всех. У молодых и подростков прививка не средство индивидуальной защиты, а средство коллективной защиты. Поэтому вопросы безопасности вакцины для этой группы становятся очень важными», - сказал он.

По мнению медика, универсальной вакцины от COVID-19 создать не получится.

«Сегодня в мире 130 вакцин в разработке, по несколько образцов в каждой стране. Некоторые уже вступили в клинические испытания. Это беспрецедентно быстро. Но мы очень мало знаем о коронавируса. И уже понятно, что это не будет как вакцина от кори или краснухи, когда сделал – и ты уже никогда не заболеешь. Скорее, это будет как грипп, когда мы прививаемся каждый сезон. Потому что устойчивого иммунитета коронавирус, скорее всего, не оставляет», - заключил Мясников.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что три российские компании должны уже в сентябре начать серийный выпуск вакцины от коронaвирусa.

