«Коронавирус детям не опасен». Доктор Мясников о вакцине для взрослых
Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН объяснил, почему вакцина для детей должна быть максимально безопасной.
Российская вакцина от коронавируса COVID-19 пока будет недоступна для детей. Об этом заявил агентству РИА Новости директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, вакцинирование детей возможно только после завершения полного цикла испытаний на взрослых.
Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН объяснил, почему вакцина для детей должна быть максимально безопасной.
«Детей не нужно оберегать от коронавируса, потому что дети коронавирусом не болеют и не умирают за единичными исключениями. Коронавирус детям не опасен, и когда мы говорим о прививках детям, мы не имеем в виду, что нужно обезопасить детей. Сами они вне опасности. Но проблема в том, что сами они не болеют, но могут быть переносчиками. У них есть бабушки-дедушки. И чтобы обезопасить группы риска, прививать, по идее, надо всех. У молодых и подростков прививка не средство индивидуальной защиты, а средство коллективной защиты. Поэтому вопросы безопасности вакцины для этой группы становятся очень важными», - сказал он.
По мнению медика, универсальной вакцины от COVID-19 создать не получится.
«Сегодня в мире 130 вакцин в разработке, по несколько образцов в каждой стране. Некоторые уже вступили в клинические испытания. Это беспрецедентно быстро. Но мы очень мало знаем о коронавируса. И уже понятно, что это не будет как вакцина от кори или краснухи, когда сделал – и ты уже никогда не заболеешь. Скорее, это будет как грипп, когда мы прививаемся каждый сезон. Потому что устойчивого иммунитета коронавирус, скорее всего, не оставляет», - заключил Мясников.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что три российские компании должны уже в сентябре начать серийный выпуск вакцины от коронaвирусa.
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